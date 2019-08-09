Татар-информ

9 августа 2019, 10:26

Наука и образование

В России хотят создать специальный мессенджер для учителей

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Наука и образование

В России хотят создать специальный мессенджер для учителей

Сервис поможет учителям облегчить взаимодействие с родителями учащихся и упростить работу.

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Минпросвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование» планирует разработать мессенджер, позволяющий упростить работу учителя и облегчить процесс коммуникации с родителями, пишет портал «Будущее России. Нацпроекты».

Замминистра просвещения РФ Марина Ракова отмечает, что одной из важных составляющих цифровой образовательной среды является налаженный диалог между участниками образовательного процесса. 

«Специальный мессенджер будет подгружать все данные [контакты родителей учащихся] автоматически. Он же поможет учителям загружать домашние задания в электронный дневник в определенное время. Таким образом, это будет некий органайзер-помощник, который будет не только налаживать общение, но и помогать в организации работы преподавателя», — рассказала заместитель главы министерства.

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