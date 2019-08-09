В Казани иномарка сбила перебегающую дорогу женщину, после чего ее отбросило на другой авто

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Казани иномарка на скорости сбила перебегающую дорогу женщину, после чего ее отбросило на другой авто. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В четверг, 8 августа, в 08.15 35-летний водитель автомобиля "Мазда" напротив дома 16/15 по Чистопольской, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 30-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте», – рассказали в ГИБДД.

От удара пешехода откинуло на едущий по правой стороне дороги автомобиль «КИА».

В результате аварии пострадавшая получила ушиб позвоночника.



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