Казанский лицеист занял первое место на Международной олимпиаде по информатике

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Одиннадцатиклассник лицея имени Лобачевского Ильдар Гайнуллин в составе сборной России занял первое место в командном зачете на Международной олимпиаде по информатике IOI-2019, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

По предварительным результатам завершающего второго тура из открытой таблицы, российская сборная выиграла четыре золотые медали и заняла первое место в медальном зачете. По состоянию на 8 августа, Ильдар Гайнуллин набрал 511.22 балла, уступив лишь американцу Бенджамину Чи. Страну, кроме казанского лицеиста, представляют Александр Морозов из Санкт-Петербурга, Владимир Романов и Егор Лифарь из Москвы.

На соревнования, которые проходят в Азербайджане, съехались команды из 88 стран мира. Свои знания и навыки в области информатики демонстрирует 331 участник.

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