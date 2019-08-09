В России отзывают около 22 тыс. автомобилей BMW

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В России отзывают 22 286 автомобилей BMW пятой и шестой серий, информация об этом опубликована на сайте Росстандарта.

Под программу попали транспортные средства, реализованные на российском рынке с июня 2003-го по август 2010 года. Причина — возможная коррозия в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи из-за долговременных внешних воздействий, в результате разрушения металла могут возникнуть повышенное сопротивление в соединении и различные сбои в работе.

Кроме того, резьбовое соединение может нагреваться из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности, в итоге возможно оплавление деталей.

На всех автомобилях выполнят проверку точки отвода и доработку в соответствии с результатами проверки.

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