Татар-информ

9 августа 2019, 09:30

Экономика и финансы

Роскачество признало «Мой Билайн» лучшим приложением для iOS среди операторов

Экономика и финансы

Роскачество признало «Мой Билайн» лучшим приложением для iOS среди операторов

Всего Роскачество протестировало 18 мобильных приложений.

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). «Мой Билайн» (12+) занял первое место среди мобильных приложений сотовых операторов для iOS и второе место среди аналогичных приложений для Android. Об этом сообщило Роскачество по итогам исследования мобильных приложений девяти операторов.

Всего Роскачество протестировало 18 мобильных приложений. Исследование проводилось по 32 критериям, которые были сгруппированы по нескольким основным свойствам: выбор тарифа, функциональность, удобство использования, безопасность, производительность и надежность, информативность и достоверность сведений о приложении в онлайн-магазине.

«Мой Билайн» для iOS получил максимальные оценки в категориях управление тарифным планом, опции мобильной связи, статистика расходов, история пополнений, информация о счете и безопасность. Общая оценка приложения для iOS составила 4,77 из 5, для Android — 4,81.

Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд: «Мы рады, что исследование подтвердило высокие оценки приложения „Мой Билайн“. В этом году наша собственная команда разработчиков расширила его границы за пределы телекома. Это уже не просто операторское приложение, а инструмент для использования возможностей цифрового мира. Каждый второй пользователь „Мой Билайн“ интересуется новыми дополнительными сервисами и предложениями, которые можно найти в нашем мобильном приложении. Например, получить бонусы за покупки более чем в 600 онлайн-магазинах. По итогам 2-го квартала 2019 года количество уникальных ежемесячных пользователей приложения выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Ранее в 2019 году «Мой Билайн» был номинирован на премию GSMA GLOMO Awards 2019. С момента запуска в 2014 году он несколько раз входил в топ лучших приложений, а также получил звание Official Honoree премии The Webby Awards и «Лучшее сервисное приложение 2016» согласно рейтингу Рунета.

С подробностями исследования Роскачества можно ознакомиться по ссылке.

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