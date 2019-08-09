На Каме под Челнами спасли дрейфующего на лодке рыбака, у которого закончился бензин

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). На Каме под Набережными Челнами спасли дрейфующего на лодке 67-летнего рыбака, у которого закончился бензин. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 22.55 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что вечером 67-летний мужчина уплыл на лодке на Каму и не вернулся», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Спасатели обнаружили дрейфующую лодку вблизи СНТ «Бережок». Как выяснилось, у лодочного мотора закончился бензин, а рыбак не мог самостоятельно добраться до берега.

Мужчину доставили на берег. Медпомощь ему не потребовалась.





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