(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). 67-летний пешеход, которого ночью насмерть сбил байкер в Казани, переходил дорогу на красный свет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«8 августа в 21.00 32-летний водитель мотоцикла "Хонда" на перекрестке проспекта Победы с улицей Фучика, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 67-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», – уточнили в МВД.

После наезда на пешехода байкер врезался в металлический забор.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя мотоцикла с многочисленными травмами доставили в реанимацию РКБ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером на проспекте Победы байкер насмерть сбил пешехода.





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