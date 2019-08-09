Кадастровую палату Татарстана возглавила Анна Корнилова

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Кадастровую палату по Республике Татарстан возглавила Анна Корнилова, сообщает пресс-служба ведомства.

«9 августа 2019 года на должность и. о. директора Кадастровой палаты по Республике Татарстан назначена Анна Олеговна Корнилова», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Корниловой, сегодня деятельность Кадастровой палаты по Республике Татарстан сосредоточена на повышении качества оказываемых услуг и удобства их получения, в том числе за счет развития новых видов деятельности.

И. о. директора Кадастровой палаты по РТ окончила Казанский государственный энергетический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии» в 2006 году. С 2006 по 2011 год занимала ведущие должности в Кадастровой палате по РТ. В 2011 — 2019 гг. возглавляла отдел ведения ЕГРН Управления Росреестра по РТ.

Напомним, в феврале этого года Ленара Музафарова ушла с должности главы Кадастровой палаты по РТ, чтобы развивать сеть МФЦ. После нее обязанности директора исполняли Алмаз Абдрахманов и Антон Самойлов.

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