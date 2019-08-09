Росстат: В 2018 году россиянки чаще всего рожали первенца в 26 лет

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Большинству женщин, родивших первенца в 2018 году, было 26 лет, следует из данных Росстата. Об этом сообщает RT.

Второго ребенка женщины чаще всего рожали в 30 лет, третьего — в 31 год. Четвертого ребенка чаще всего рожали 33-летние женщины, а пятого и последующих — в 34 года.

Всего в прошлом году в стране родились 1,6 млн детей.

За последние годы популярный возраст при рождении ребенка изменился немного, однако средний возраст для этого в целом по стране растет.

«Это общемировая тенденция. В России, как и в других странах, она связана с изменением образа жизни женщин: всё чаще они отдают предпочтение карьере, получению образования и в этой связи откладывают рождение ребёнка», — рассказал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин. По его словам, такая тенденция будет продолжаться.

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