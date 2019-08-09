Спасатели Лениногорска помогли пожилой женщине, которая упала в ванной и застряла рукой за трубой

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Спасатели Лениногорска помогли 83-летней женщине, которая упала в ванной, и ее рука застряла между стеной и трубой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 10.40 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 60 по улице Садриева в ванной комнате упала 83-летняя женщина, кричит и просит о помощи», – уточнили в МЧС.

Прибывших по вызову спасателей ЗПСО №7 встретила дочь пожилой женщины. В ванной комнате на полу лежала пенсионерка, рука которой была зажата между стеной и трубой.

Спасатели с помощью монтировки отогнули трубу и освободили пострадавшую. Медпомощь пенсионерке не потребовалась.



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