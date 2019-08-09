В Татарстане пьяный водитель без прав вылетел на встречку и сбил насмерть байкера

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Татарстане пьяный 49-летний водитель без прав на большой скорости выехал на встречку и сбил насмерть байкера. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В четверг, 8 августа, на 1-м км автодороги Мезиново – Свияжск 49-летний водитель автомобиля "Мазда", управляя авто в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления, не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным мотоциклом "Ява", за рулем которого находился 45-летний мужчина», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП мотоциклист получил многочисленные травмы и скончался на месте происшествия. Предполагаемого виновника аварии доставили в больницу.

Стоит отметить, что водитель иномарки был лишен водительских прав в октябре прошлого года на 18 месяцев.



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