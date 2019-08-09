Опрос: россияне стали реже доверять окружающим

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Россияне стали реже доверять окружающим, следует из данных опроса, проведенного экспертами Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Об этом пишет «Российская газета».

Почти треть (30%) респондентов отметили, что людей, которым они доверяют, стало меньше, и только 6% рассказали, что таких людей стало больше.

Кроме того, оказалось, что россияне стали на 12,6% меньше верить родственникам, чем это было известно из более ранних опросов. Уменьшилось и доверие к друзьям (на 18,2%) и коллегам (на 25%).

При этом по показателям недоверия Россия опередила США — там окружающим верят 35% респондентов, тогда как в РФ этот показатель составляет 32 — 34%. Самые доверчивые люди, согласно исследованиям, живут в Китае и Швеции — там окружающим верят порядка 60% населения.

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