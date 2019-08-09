СМИ узнали размер зарплаты российских космонавтов

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Стала известна зарплата российских космонавтов, пишут «Известия».

Зарплату покорителей космоса рассчитывают в соответствии с «Положением о материальном обеспечении космонавтов».

Оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, космонавта – 63,9 тыс. рублей, инструктор-космонавта – 88,45 тыс. рублей. Ежемесячно они могут получать надбавку в размере до четверти своего оклада, а также тринадцатую зарплату и дополнительные выплаты за выслугу лет.

Отмечается, что размер зарплаты космонавтов растет одновременно с числом полетов в космос. После трех и более полетов надбавка может составить до 120%. Кроме того, экипажи получают единовременное вознаграждение за каждый полет.

В российском отряде космонавтов 25 человек, они являются сотрудниками ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина". В Роскосмосе отметили, что зарплата российских покорителей космоса сопоставима с окладом астронавтов из NASA.

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