В России планируют ввести нацстандарт на школьную форму

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В 2020 году в России планируют утвердить предварительный национальный стандарт на школьную форму, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом пишут «Известия».

Документ обозначит требования к ткани и подкладки — определенные качество, прочность и стойкость, а также воздухопроницаемость.

Благодаря стандарту можно будет избежать «эффекта скафандра», отметил министр, объяснив, что иногда даже качественные полушерстяные ткани не могут сделать одежду более безопасной из-за полностью синтетической подкладки.

Нормы для школьной формы должны быть строже, чем для обычной детской одежды, подчеркнули в Росстандарте.

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