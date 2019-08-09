В центре Автограда построят два 25-этажных дома

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В 15-м комплексе Набережных Челнов планируют построить два 25-этажных жилых дома на 379 квартир с подземными паркингами, пишут «Челнинские известия».

«Этот участок площадью 1,9 га располагается между проспектом Сююмбике, улицей Беляева, проспектом Мира и зданием мэрии», — говорится в сообщении.

По словам авторов проекта, все жители будут обеспечены машиноместом для стоянки автомобиля. Также планируется построить многоуровневый паркинг на 250 мест. Треть территории отведена под зону отдыха.

Начало строительства еще не озвучено, проект отправили на экспертизу.

«Это не те панельные дома, которые мы привыкли видеть, этот эскиз соответствует общегородскому центру», — отметил на публичных слушаниях руководитель службы градостроительного развития Ленар Сальманов.

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