Минниханов посетит торжества в честь 60-летия НГДУ «Джалильнефть» и осмотрит поля в двух районах РТ

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов сегодня планирует совершить рабочую поездку на юго-восток Татарстана. В рабочем графике руководителя республики – посещение сельхозпредприятий, а также участие в торжествах по случаю юбилея НГДУ «Джалильнефть». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

Сначала руководитель республики планирует посетить Сармановский район. В поселке Джалиль Рустам Минниханов осмотрит центральный парк, который реконструируется по программе развития общественных пространств. Вслед за этим Президент РТ направится на поселковый майдан.

«Президент Татарстана планирует принять участие в торжественном мероприятии, посвященном 60-летию НГДУ “Джалильнефть” компании “Татнефть”», – отметили в пресс-службе. Ожидается, что руководитель республики выступит с приветственным словом, вручит нефтяникам государственные награды и благодарности.

После облета полей и ознакомления с ходом уборки урожая Рустам Минниханов намерен посетить агрофирму «Азнакай», где готовится закладка нового животноводческого комплекса на 2 тыс. голов племенного скота и производительностью в 50 тонн молока в сутки. Ожидается, что Президент РТ выступит с торжественным словом по случаю начала нового инвестиционного проекта, а также обсудит ряд рабочих вопросов с руководителями хозяйств и главами поселений Азнакаевского муниципального района.

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