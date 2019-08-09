Минэкологии РТ: «Народный контроль» помог раскрыть крупную свалку в Нижнекамске

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Крупная свалка мусора обнаружена экологами в Нижнекамске благодаря системе «Народный контроль». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Экологи раскрыли несанкционированную свалку в Нижнекамске. Сообщение о нарушении поступило через ГИС „Народный контроль“. Свалка представляла из себя отходы производства и потребления в виде пленки полиэтилена, картона, чеков кассовых аппаратов, упаковочных материалов из полимеров и пластмасс. Общая площадь захламления составила 56 кв. м», — сказано в сообщении.

Нарушитель экологического законодательства уже обнаружен. В отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

Нарушение чревато наказанием в виде административного штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.



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