Ноу-хау Иннополиса: запущен контейнер по сбору мусора с шестью фракциями и датчиком заполнения

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Первый контейнер полного типа раздельного сбора вторсырья установили в городе Иннополисе. Он имеет шесть отделений для разных типов перерабатываемого вторсырья: стекла, пластика, макулатуры, металла, текстиля и полиэтилена, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Запрос на появление контейнера поступил от жителей, многие из них регулярно сортируют мусор. В этом году ежемесячно проводились акции по сбору вторсырья, в ходе каждой собиралось от 600 килограммов до одной тонны отходов», – отметила руководитель отдела городских проектов города Иннополис Мария Белова.

В дальнейшем в Иннополисе планируется увеличить количество контейнерных площадок и тестировать датчики их заполнения. Такие устройства передают региональному оператору сигнал о том, что емкость для сбора мусора заполнена и его пора вывозить.

Проект перехода на раздельный сбор мусора реализуется в Татарстане. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к концу 2019 года в Казани заработают 57 новых контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Каждая из них будет соответствовать одному из восьми утвержденных типов.

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