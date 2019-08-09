Бизнесмены, фермеры и представители власти обсудили в Лаишевском районе проблемы предпринимательства

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Лаишевском РДК прошла зональная сессия по вопросам развития предпринимательства, пишет «Камская новь».

В мероприятии приняли участие глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, и. о. уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Венера Камалова, фермеры, бизнесмены, представители органов власти и руководители сельских поселений. Кроме того, на семинаре побывала команда из Оренбургской области.

Участников сессии разделили на несколько команд – производство, торговля и услуги, сельское хозяйство, самозанятость и другие. Каждая команда искала ответы на вопрос: «Что мешает бизнесу и органам власти больше производить и зарабатывать?».

Каждый мог выразить свое мнение – его записывали на карточки и прикрепляли к стенду. Далее выбирали три самые острые проблемы, которые можно решить в ближайшее время, и за 15 минут формулировали пути их решения.

В конце по три представителя каждой команды защищали свои проекты. Они поднимали такие вопросы, как недостаточное развитие инфраструктуры, нехватка кадров, сложности с оформлением и др.

Афанасьев отметил, что почерпнул много идей по итогам сессии, их нужно внедрять на практике в рйоне.

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