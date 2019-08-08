По нацпроекту Татарстан планирует вдвое нарастить экспорт промышленной продукции к 2024 году

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). К концу 2024 года Татарстан планирует в два раза нарастить объем экспорта промышленной продукции в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Также через пять лет планируется вдвое увеличить объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса, нарастить объем экспорта услуг и количество компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, согласно нацпроекту, планируется внедрить региональный экспортный стандарт 2.0, что позволит увеличить число экспортеров, объем экспортной продукции и механизмов поддержки экспортной деятельности.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» реализуется с 1 октября 2018 года и до 31 декабря 2024 года. Его ключевые показатели направлены на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров и увеличение доли экспорта сельскохозяйственной продукции.

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