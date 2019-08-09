Водолазы очистят дно озера Лесное в Набережных Челнах

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В следующую субботу, 17 августа, в Набережных Челнах пройдет День очистки водоемов. Это республиканская акция Русского географического общества, посвященная очистке донных территорий городских водоемов и прибрежных зон, сообщает пресс-служба РГО.

В этом году акция пройдет на территории парка Прибрежный — активисты уберутся на дне озера Лесное. В очистке примут участие водолазы подводного исследовательского отряда РГО имени Алексея Леонова и дайвинг-клуб «Борзый Карась».

Кроме того, на берегу озера председатель РГО в РТ Дмитрий Шиллер прочитает лекцию «Как понять, что твоя команда — это твоя жизнь». Также участник арктических экспедиций поделится с челнинцами занимательными историями пересечения океанов, расскажет об исследованиях, рекордах и трудностях.

На мероприятии ожидаются высокие гости — мэр Автограда Наиль Магдеев, депутат Госдумы Альфия Когогина, депутаты городского совета. Акция стартует в 11 часов.

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