Татар-информ

8 августа 2019, 23:10

Спорт

В программу Дня физкультурника в Казани внесли изменения

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Спорт

В программу Дня физкультурника в Казани внесли изменения

Праздник состоится в парке им. Горького, на парковке около Дворца водных видов спорта, в Центре пляжных видов спорта и в акватории Казанки.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В программу Дня физкультурника, который пройдет 10 августа в Казани, внесены изменения, сообщает пресс-служба мэрии.

«Основные события развернутся на центральной площадке — в парке им. Горького», — говорится в сообщении. Здесь к 9.15 начнется урок зумбы, в 9.25 будут выступать юные спортсмены, в 9.40 можно будет поучаствовать в фитнес-зарядке, а на 10 часов запланирована церемония открытия праздника. 

С 10 утра стартуют мероприятия на площадках: фестиваль силовых видов спорта, киберспорт, турнир по шахматам, чемпионаты Казани по брейк-дансу, керлинг и фестиваль чирлидинга. В это время на стадионе «Трудовые резервы» будут проходить финальные игры кубка Казани по футболу.

На парковке около Дворца водных видов спорта спортивные мероприятия в рамках Дня физкультурника запланированы с 10 утра до 14 часов. Здесь можно будет показать свои таланты в уличном баскетболе 3×3 «Оранжевый мяч» и дворовой игре «Король квадрата».

С 9.30 до 18.00 в Центре пляжных видов спорта запланированы турниры по пляжным волейболу, гандболу и футболу.

С 11 утра до 15 часов в акватории Казанки можно будет наблюдать соревнования участников первенства Казани по парусному спорту.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что спортивный август в Казани продолжится Всероссийскими соревнованиями по баскетболу среди команд из трех игроков «Оранжевый мяч», которые пройдут 11 августа.

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