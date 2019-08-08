Названы победители – получатели грантов для реализации этнокультурных проектов

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Министерство культуры РТ определило получателей грантов Правительства РТ на поддержку общественных организаций в регионах России, реализующих этнокультурные проекты в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ими стали 23 региональные общественные организации, разработавшие проекты, направленные на сохранение традиций и обычаев, развитие татарской национальной культуры в регионах Российской Федерации, за исключением Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Так, на первом месте в списке грантополучателей оказалась Региональная татарская национально-культурная автономия Красноярского края «Яр», которая получила грант в размере 498 822 рубля за проект «Помним вас».

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

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