Татар-информ

8 августа 2019, 20:54

Духовная жизнь

Скончался благочинный кряшенских приходов Татарстана священник Павел Павлов

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Духовная жизнь

Скончался благочинный кряшенских приходов Татарстана священник Павел Павлов

Фото: tatmitropolia.ru

Именно отец Павел стоял у истоков возрождения кряшенской общины в республике.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Сегодня, 8 августа, на 62-м году жизни скончался настоятель Кряшенского прихода Казани и благочинный кряшенских приходов Татарстанской митрополии митрофорный протоиерей Павел Павлов. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

Именно отец Павел «стоял у истоков возрождения кряшенской общины в Республике Татарстан», отмечается в сообщении.

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Павел Павлович Павлов родился в Заинске, окончил восьмилетнюю школу в Нижнекамске, а среднюю – в деревне Мурзиха Елабужского района. После службы в Советской армии в 1978 году поступил в Московскую духовную семинарию, которую и окончил в 1981-м. Затем продолжил обучение в Московской духовной академии.

Рукоположен в диаконы в 1984 году, в священники – в 1985-м. Был настоятелем Свято-Никольского молитвенного дома в Волжске Марийской АССР, затем его перевели в клир Свято-Никольского кафедрального собора Казани. В 1989 году совершил первое за десятилетия богослужение на церковнокряшенском. В 1993–1995 годах был предстоятелем православного кряшенского объединения при Петропавловском соборе Казани, в 1995-м стал настоятелем Кряшенского прихода столицы Татарстана.  

Помимо остальных своих занятий, священник переводил библейские и литургические тексты на церковнокряшенский язык, развивая традиции, заложенные известным миссионером Николаем Ильминским. Он организовал и возглавил группу по переводу на церковнокряшенский ранее не переведенных на него книг Библии. Этот проект он осуществлял совместно с Санкт-Петербургским отделением Российского библейского общества с 1998-го по 2005 год.

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