Часть жителей четырех районов Казани на время останется без света

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Завтра, 9 августа, часть жителей Вахитовского, Кировского, Московского и Приволжского районов Казани на время останется без электричества. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, в Вахитовском районе с 8 до 20 часов отключат электроэнергию в жилых домах по улице Подгорная, №№ 12–60 и по улице Вятский овраг, №№ 1–140, с 8.30 до 17.00 – в доме № 2 по улице Коротченко, а с 9 до 16 часов – в домах № 31 по улице Ульянова-Ленина и № 9 по улице Щепкина.

В Кировском районе с 8 до 20 часов не будет света по адресам: ул. 1 мая, дд. 2 и 4, ул.Гладилова, д. 56, ул. Глазовская, дд. 3, 5–8, Горьковское шоссе, дд. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27, 29, 31, 33 и 35, ул. Краснококшайская, дд. 75а и 83, ул. Лукницкого, д. 6, ул. Маршрутная, дд. 6/10 и 13, ул. Можайского, дд. 3, 5 и 10–12, ул. Поперечно-Базарная, д. 1, ул. Самарская, дд. 4, 6, 8 и 15, ул. Слободская, д. 23, ул. Телецентра, дд. 2/10, 3, 4, 5/9, 6/9, 7/8, 9, 11–15 и 17, а также ул. Юбилейная, дд. 9 и 11.

В это же время без электроэнергии в Московском районе останутся дома №№ 44, 44а, 46, 46а и 48 по улице Бакалейная, №№ 6, 10, 12 и 43 по улице Волгоградская, № 43 по улице Восстания, №№ 23 и 25 по улице Восход, № 109 по улице Гагарина, № 94/2 по улице Окольная, №№ 5 и 7 по улице Сабан, а также №№ 39, 41а, 43, 45а, 47, 47а и 49/41 по улице Тунакова.

С 8 до 17 часов не будет света в домах Приволжского района по адресам: ул. 33 Военный городок, дд. 4, 6 и 8, ул. Кул Гали, дд. 7 и 7б корп. 1, пр. Победы, дд. 35, 35а, 35б.

Помимо этого, отключение электроэнергии в это время затронет поселок Борисково – дома №№ 147, 147а, 147б, 149, 151, 153, 155, 157 и 161 по улице Авангардная, а также дома по улицам Глазунова, Горийская, Десятидворная, Запорожская, Лодейная, Локомотивная, Пожарная, Прибрежная, Семидворная, Тихорецкая, Тульская и Цветочная.

В поселке Мирный электричество отключат в домах, расположенных по улицам 5-я Давликеевская, 5-я Новосельская, 6-я Новосельская, 7-я Новосельская, 8-я Новосельская, 9-я Новосельская, 12-я Новосельская, Поперечно-Давликеевская и Рубежная.

В поселке же Петровский света не будет с 8 до 20 часов – в домах №№ 2, 4, 5, 7, 10, 12, 18, 20 и 22 по улице 40 лет Октября.

«Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», – пояснили в пресс-службе Сетевой компании.

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