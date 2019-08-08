Молодежь из регионов России предложила проекты для развития туризма на первом турфоруме в Казани

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В лофт-пространстве «Фабрика Алафузова» в Казани участники первого Молодежного туристического форума сегодня презентовали свои проекты. В форуме, который проходит с 5 по 9 августа, принимают участие более 400 человек в возрасте от 18 до 30 лет из 35 регионов России, а также из Казахстана и Украины.

Молодежь представила свои проекты и решения по трем направлениям. Так, в направлении «Медиа в туризме: Интернет, СМИ и трэвел-блогинг» участники подготовили необычные трэвел-репортажи. По направлению «Событийный туризм и развитие территорий» они решали кейсы из разных аспектов туристической деятельности. В соответствии с оценками жюри лучшие участники получили путевки и стажировки в профильных компаниях. А в направлении «Стартапы в сфере туризма и индустрии гостеприимства» были презентованы стартапы, которые смогут получить поддержку для дальнейшей реализации.

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева поблагодарила молодежь за проекты, которые можно реализовать в регионах России, в том числе и в Татарстане. «Для нашей республики развитие сферы туризма является приоритетным, это одно из главных направлений. Ваши презентации показали, насколько такая форма работы себя оправдывает и актуальна для многих регионов России», – подчеркнула она.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова рассказала собравшимся о Фонде «Возрождение», который в течение восьми лет занимался воссозданием Болгара и Свияжска. «Думаю, что вы оценили, как изменился Древний Болгар, сохранив всю свою уникальность. У нас есть еще и Свияжск. Приезжайте, там тоже здорово», – отметила она.

По мнению депутата Госдумы России Марата Бариева, первый Молодежный туристический форум в Татарстане проходит достаточно успешно. «Отдельные сферы российской экономики, включая туризм, показывают серьезный рост и тянут за собой другие отрасли. Туризм на протяжении многих лет, несмотря на международные санкции, трудности в финансово-банковской сфере, климатические условия, развивается очень неплохо. И одним из лидеров в этом направлении является Татарстан», – заявил он.

Сейчас в России идет коренное изменение подхода к туризму в целом, добавил депутат. По его словам, меняется стратегия развития туризма в России, принято решение о разработке новой редакции федерального закона о туристской деятельности. «Мы в Госдуме эти вопросы сейчас рассматриваем. Как раз одним из важных изменений, с точки зрения нашего комитета, является развитие молодежного туризма, доступного для населения нашей страны и иностранцев. Я приглашаю вас поучаствовать в разработке этих документов, если есть идеи – будем рады. Мы обязательно соберемся для разговора о развитии молодежного туризма в России с представителями других стран. И я вас приглашаю к этому разговору», – обратился к собравшимся парламентарий.

Глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов сообщил участникам их других российских регионов, что в Татарстане специально для молодого поколения открыли профильное министерство. «В республике есть Министерство по делам молодежи. И наша основная миссия – создавать среду и условия для самореализации молодых людей, это в том числе и такие форумы, где вы встречаетесь и общаетесь, находите себя. Может быть, вы свяжете свою жизнь с туристической отраслью, с Татарстаном. Для нас главное, чтобы вы могли найти себя на родной земле», – заметил он.

В завершение официальной части мероприятия председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов пожелал участникам форума реализовать все свои идеи. «Мы открыты для самых лучших и креативных людей нашей страны. Приезжайте к нам, предлагайте свои идеи, а мы найдем механизм, как их реализовать», – сказал он.

Своими впечатлениями от форума поделились и его участники. Так, Азат Кашапов из Казани признался, что очень ждал подобного мероприятия. «Я понимаю, насколько важно развивать туризм в России. В нашей стране в целом и в Татарстане в частности много мест, которые можно посмотреть, но, возможно, некоторые моменты не доработаны в плане инфраструктуры или с точки зрения информационного освещения. Этими вопросами мы здесь и занимаемся», – уточнил он.

Другая участница, Дарья Шалда, работает в Туристском информационном центре Омской области. «Когда узнали, что здесь будет проходить первый Молодежный туристический форум, подали заявку и приехали. Здесь мы работали над проектом по развитию территории Великого Болгара. Несмотря на то, что мы из другого региона, это был хороший опыт. Это очень крутое событие, которое развивает профессиональные качества и навыки. Мы все из разных городов, но вместе делали одно дело, двигались в одном направлении. Кроме того, интересно было посмотреть, что есть в других регионах», – подчеркнула она.

Ильнар Хамидуллин из Казани после участия в форуме планирует запустить проект «Тур выходного дня». «Сделаем такие туры в Казань и Болгар на два дня. И будем развивать туризм», – сообщил он.

Основными задачами форума являются развитие внутреннего туризма среди молодежи, поддержка молодых предпринимателей в сфере туризма, подготовка и обучение журналистов и трэвел-блогеров по созданию качественного и интересного контента в сфере туризма и путешествий, создание новых проектов и событий по развитию территорий для привлечения гостей в малоизвестные туристические локации России.

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