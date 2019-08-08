«Нефтехимик» потерпел второе поражение на турнире в Нур-Султане

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» во втором туре международного турнира на приз Президента Республики Казахстан в Нур-Султане проиграл сегодня местному «Барысу».

В отличие от первого матча с «Автомобилистом», в котором нижнекамцы крупно проиграли (1:5), «Нефтехимик» показал гораздо более уверенную игру, уступив хозяевам лишь в самой концовке.

Дебют встречи остался за гостями: канадский новичок «Нефтехимика» Зак Митчелл забросил шайбу уже через 24 секунды после начала матча. В середине периода Павел Порядин удвоил преимущество нижнекамцев, 0:2. И лишь затем «Барыс» отквитал одну шайбу, 1:2.

В начале второй трети матча Александр Авцин довел перевес «Нефтехимика» до двух шайб, 1:3, но хозяевам все же удалось перехватить инициативу. В конце второго периода в течение трех минут «Барыс» восстановил статус-кво, 3:3.

Решающую шайбу у хозяев провел канадский форвард Дастин Бойд, оформив дубль. А когда в концовке игры гости сняли вратаря и бросились на последний штурм, хозяева забили в пустые ворота – 5:3.

Завтра, в 12 часов по московскому времени, «Нефтехимик» сыграет в Нур-Султане с казанским «Ак Барсом».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) – «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) – 5:3 (1:2, 2:1, 2:0).

Шайбы забросили: Михайлис (14), Евдокимов (36), Бойд (39, 48), Клещенко (60) – Митчелл (1), Порядин (10), Авцин (25).

Штраф 16–18.

«Нефтехимик»: Шарыченков; Чуркин – Пайгин, Уайт – Митчелл – Порядин; Брынцев – Шарипзянов, Бикмуллин – Фазлеев – Хайруллин; Захарчук – Сергеев, Падакин – Рыбаков – Черников; Семенов, Волгин, Авцин – Хафизов – Шафигуллин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.