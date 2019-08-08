Президент РТ ознакомился с условиями проживания участников WorldSkills Kazan

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил Деревню Универсиады и ознакомился с условиями проживания участников предстоящего 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустама Минниханова сопровождал, давая пояснения, мэр Деревни Универсиады Ильнур Рахимов. В частности, высокому гостю и сопровождавшим его лицам показали одно из предназначенных для размещения конкурсантов зданий. «<…> здесь произведен косметический ремонт, заменена мебель, в целом проведено благоустройство комнат и общественных пространств», – отмечается в сообщении.

Президент Татарстана также посетил Центр аккредитации участников чемпионата. Там ему первому из официальных лиц вручили аккредитационный бейдж чемпионата рабочих профессий.

Один из пунктов выдачи бейджей для удобства конкурсантов, тренеров и экспертов оборудован в Деревне Универсиады. Там же для оперативного решения возможных вопросов будут работать специалисты Управления по вопросам миграции МВД по РТ.

Помимо этого, Минниханов ознакомился с экипировкой участников чемпионата, специальной формой для волонтеров, экспертов, судей и так далее.

После этого Президент Татарстана отправился в международный выставочный центр «Казань Экспо», чтобы оценить готовность соревновательных площадок к приему и проведению чемпионата, а также провести совещание по вопросам подготовки и проведения WorldSkills Kazan 2019.

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