Первые в Татарстане экологические инфотабло разместит «Татнефть» в Альметьевске

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Альметьевск станет первым городом Татарстана, где жители смогут в любой момент узнавать о состоянии окружающей среды, в том числе и атмосферного воздуха. ПАО «Татнефть» установит в городе современные LED-панели сити-формата, на которые будет транслироваться вся необходимая информация об экологической обстановке в городе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

«Табло планируется разместить в разных районах нефтеграда, информация о состоянии атмосферного воздуха на них будет стекаться от одной стационарной и двух передвижных лабораторий. Таким образом, альметьевцы будут в онлайн-режиме получать информацию о качестве городской воздушной среды», – отметили в компании.

Мониторы в онлайн-режиме будут размещать метеорологические параметры с температурой воздуха, силой и направлением ветра, атмосферным давлением и влажностью, а также с экологическими параметрами, в числе которых – уровень содержания в атмосфере загрязняющих веществ с указанием значений их предельно допустимых концентраций. Мониторы также планируется использовать и для экологического просвещения горожан.

«Кроме того, в настоящее время компанией “Татнефть“ разрабатывается проект по высадке озеленительного пояса вокруг Миннибаевского газоперерабатывающего завода управления “Татнефтегазпереработка“, в рамках которого вокруг промзоны будут высажены многолетние деревья и кустарники», – добавили в пресс-службе нефтяной компании.

«Татнефть» с 2013 года реализует программу восполнения лесов. На сегодняшний день сотрудниками компании высажено более 9 млн саженцев, что составляет около 5 тыс. гектаров зеленых насаждений.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.