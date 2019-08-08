Роман Шаронов: «Мы всегда разбираем игру – независимо от счета на табло»

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Тренер «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

«Мы хорошо отреагировали на то, что с ЦСКА у нас был отрицательный результат, потому что мы всегда разбираем игру – независимо от счета на табло. Наша философия – не отходить от нашей игры, мы делаем анализ каждого матча, чтобы увидеть то, что у нас получилось, и то, над чем нам надо работать. Если брать картину в целом, то мы движемся вперед, и это важно», – заявил специалист.

Предстоящий матч против «Краснодара» Шаронов назвал одной из самых интересных игр из-за атмосферы: «Для меня это лучший стадион в России. Атмосфера, которая там есть, – одна из лучших, поэтому нас ждет интересный матч. Для нас важно, чтобы мы сохраняли свое лицо и свою игру. Мы уважаем любого соперника. “Краснодар” обладает хорошими игроками, там работают профессионалы, у них хорошая скамейка».

Встреча «Рубина» и «Краснодара» состоится 10 августа в столице Кубани.

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