Марат Садыков: Цель работы передвижных поликлиник – полный охват сельчан медосмотрами

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Закупка «Мобильных поликлиник» позволит обеспечить диспансеризацию сельского населения в Татарстане и повысить качество жизни сельчан. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«В нашей республике полным ходом идет реализация национальных проектов, в том числе одного из основных – по оказанию первичной медико-санитарной помощи. Для проведения комплексной диспансеризации сельчан по инициативе татарстанского отделения всероссийской партии “Единая Россия“ и поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова принято решение о закупке четырех автопоездов здоровья – “Мобильных поликлиник“ с кабинетами терапевта, невролога, уролога, хирурга, акушера-гинеколога, офтальмолога, оснащенных современным переносным диагностическим лабораторным оборудованием», – сказал министр.

По словам главы Минздрава РТ, основная цель работы передвижных поликлиник – это стопроцентный охват сельского населения профилактическим осмотром. «Практически в мобильных поликлиниках будет проходить второй этап диспансеризации. Мобильные комплексы будут закреплены по зонам обслуживания – на северо-западе, юго-западе и в центральной части нашей республики», – отметил он.

В Татарстане сегодня начал работу первый передвижной мобильный медицинский комплекс, предназначенный для проведения профилактических осмотров сельчан. Первыми удобный медицинский сервис опробовали жители села Бакрчи Тетюшского района. Остальные три мобильных комплекса приступят к работе в ближайшее время.

По словам руководителя регионального исполкома «Единой России» Андрея Кондратьева, «Мобильные поликлиники» призваны повысить доступность медицинских услуг для жителей отдаленных деревень и поселков Татарстана. «Мы понимаем, что в труднодоступных районах республики сложно обстоят дела с медицинской помощью. Именно поэтому по инициативе партии “Единая Россия“ были закуплены мобильные поликлинические комплексы, которые будут работать в муниципальных образованиях с населением до 100 человек», – пояснил он.

В настоящее время в Татарстане насчитывается свыше 1,3 тыс. населенных пунктов, на территории которых проживают менее 100 жителей. По установленным нормативам в них отсутствуют медицинские организации, включая и фельдшерско-акушерские пункты. Медицинская помощь здесь оказывается домовыми хозяйствами, которые обеспечены средствами связи и сумками-укладками для оказания первой помощи, а также фельдшерами и врачами центральных районных больниц на выездной основе в соответствии с графиками.

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