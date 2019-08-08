(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). По требованию прокуратуры бавлинское предприятие избавилось от опасных отходов, закопанных в земле, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Специалисты ведомства выяснили, что с территории промышленной площадки местного предприятия вывезли и захоронили в почву трубы, которые следовало утилизировать как опасные отходы нефтяного промысла», – рассказал Галиев.

Против руководителя организации возбудили административные дела о несоблюдении экологических требований и порче земель. Директора оштрафовали на 40 тысяч рублей, а также потребовали, чтобы нарушения были устранены.

В итоге трубы выкопали и вывезли для утилизации.

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