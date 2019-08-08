Два татарстанца стали чемпионами Европы по прыжкам в воду в составе сборной России

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Два представляющих клуб водных видов спорта «Синтез» татарстанских спортсмена, Никита Шлейхер и Александр Белевцев, завоевали золотые награды в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы в Киеве.

«Доволен победой, сегодня значимый день в их спортивной карьере. К сожалению, не все получилось так, как хотели: в начале ребята уверенно выполнили свои прыжки, а вот предпоследний прыжок заставил меня поволноваться», – прокомментировал выступление своих подопечных тренер спортсменов Павел Муякин.

«“Золото“ в мой день рождения – лучший подарок, который они могли мне преподнести», – добавил он.

По итогам шести раундов татарстанцы набрали 417,30 очка. «Серебро» в активе украинцев Олега Сербина и Олега Середы, набравших 413,16 очка, а «бронза» – у британцев Мэтью Диксона и Ноа Уильямса с 412,56 очка.

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