В преддверии WorldSkills Kazan экологи Татарстана с вертолета обнаружили 71 нарушение

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В рамках подготовки к чемпионату рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 экологи провели вертолетный облет ряда районов Татарстана и выявили 71 нарушение, сообщает пресс-служба ведомства.

«Облет провел первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ – главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров. По итогам проверки Лаишевского, Чистопольского, Альметьевского, Бугульминского, Ленинигорского и Черемшанского районов выявлено 71 нарушение природоохранного законодательства», – сказано в сообщении.

В числе выявленных нарушений – незаконная добыча полезных ископаемых и несанкционированное размещение отходов. В частности, обнаружена крупная свалка строительных отходов в Альметьевске площадью около 94 кв. метра. Теперь экологи определяют свалившее мусор физическое или юридическое лицо, чтобы привлечь его к ответственности.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.