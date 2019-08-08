«Рубин» сыграет против «Краснодара» без двух защитников и одного полузащитника

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). В матче с «Краснодаром» в составе казанского «Рубина» не сыграют защитники Сильвие Бегич и Карл Старфельд, а также полузащитник Павел Могилевец. Об этом сообщил тренер казанцев Роман Шаронов на открытой тренировке команды.

«Павел Могилевец пропустит игру, поэтому одно изменение в матче с “Краснодаром“ будет точно, а схема – это все относительно, главное – чтобы не поменялась философия», – подчеркнул специалист.

Он также объяснил отсутствие двух других футболистов: «Бегич и Старфельд, к сожалению, продолжают работать по индивидуальной программе, проходят реабилитацию».

Встреча состоится 10 августа в Краснодаре.

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