Татар-информ

8 августа 2019, 18:00

Экономика и финансыОфициальная хроника

В Татарстане заметный рост производства показали добыча ископаемых и переработка нефти

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Экономика и финансыОфициальная хроника

В Татарстане заметный рост производства показали добыча ископаемых и переработка нефти

Фото: tatarstan.ru

По итогам первого полугодия индекс промышленного производства в целом по республике составил 101,3%.

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). По итогам первого полугодия 2019 года индекс промышленного производства Татарстана составил 101,3%, его объем достиг 1 млрд 402 млн рублей.

Об этом на совещании по итогам работы промышленных предприятий региона, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, рассказал вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

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По словам докладчика, традиционно положительную динамику показали такие отрасли, как добыча и переработка нефти. «В добыче полезных ископаемых индекс промышленного производства – 103,3%, в производстве нефтепродуктов – 108,9%», – отмечается в сообщении.

При этом Каримов отметил, что, согласно прогнозу, индекс промышленного производства по итогам 2019 года должен составить 101,5%, а по итогам 2020-го – 103,4%.

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Кроме того, на совещании прозвучали доклады об итогах работы промышленных предприятий и групп компаний. Президент Татарстана Рустам Минниханов же в свою очередь обратил внимание представителей промышленности на необходимость «использовать все имеющиеся резервы для роста объемов производства, работать над сокращением издержек, искать новые рынки для сбыта продукции».

Помимо этого, Минниханов указал на важность использования в промышленности научных разработок и вкладывания средств в НИОКР. Он напомнил о значении программы социальной ипотеки, которая будет продолжена, и переподготовки кадров, в том числе и граждан предпенсионного возраста.

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Президент Татарстана уверен, что убытки промышленных предприятий могут быть вызваны объективными причинами, но в подобных случаях необходим серьезный анализ ситуации. Он поручил Правительству РТ подводить итоги работы промышленных предприятий и анализировать динамику объемов промышленного производства ежеквартально. 

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