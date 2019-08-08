Минсвязи РТ: 80% пользователей портала госуслуг знают о переходе на «цифру»

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Более 80% пользователей портала государственных услуг РТ знают об отключении аналогового телевидения и переходе на цифровое вещание. Таковы итоги опроса, проведенного на электронном ресурсе, сообщает пресс-служба Минсвязи Татарстана.

«На портале госуслуг РТ проводится опрос жителей республики на тему их готовности к переходу на цифровое телевидение, который предстоит 14 октября. За 11 месяцев с момента запуска опроса его прошли 166 тыс. человек», – отмечается в сообщении.

При этом если в октябре прошлого года об отключении аналогового телевидения знали лишь 19,3% опрошенных, в декабре их количество увеличилось до 44,4%, а в июле текущего года – до 81,1%.

Оказалось, что 57,7% участников опроса смотрят кабельное ТВ, 13,4% – спутниковое, 5,9% – IP-TV. Все они уже смотрят телеканалы в цифровом качестве. Организаторы опроса отметили значительный рост осведомленности татарстанцев о переходе на цифровое телевещание.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.