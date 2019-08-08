Назначен новый руководитель казанского отдела полиции «Азино-2»

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Сегодня глава УМВД России по Казани представил личному составу отдела полиции «Азино-2» нового руководителя Айдара Сафарова, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Александр Мищихин отметил, что Айдар Сафаров является опытным оперативником. Он выразил уверенность, что, возглавив городской отдел полиции, он в полной мере проявит свой профессионализм, успешно и эффективно будет выполнять поставленные задачи», – сообщили в пресс-службе полиции.

Айдар Сафаров, в свою очередь, поблагодарил руководство управления за доверие и пообещал приложить максимум усилий на новом месте.

Айдар Сафаров родился и вырос в Казани. В 2002 году окончил Казанский юридический институт МВД России. Работал инспектором охраны Управления по охране объектов органов власти РТ при МВД по РТ, старшим оперуполномоченным по особо важным делам оперативно-розыскного отдела УСБ МВД по РТ, в 2012 году он перевелся в УЭБ и ПК МВД по РТ. С 2015 года возглавил отдел по пресечению преступлений на потребительском рынке, пресечению оборота контрафактной продукции Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан.

За годы службы в ОВД награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 3 степени и 2 степени и нагрудным знаком «За верность долгу».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.