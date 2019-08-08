«Мы хотим сделать наш двор лучше»: в РТ продолжается акция «Наш двор – территория добрососедства»

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Детские клубы Казани присоединились к проекту «Наш двор – территория добрососедства», который реализуется в Татарстане по инициативе партии «Единая Россия».

«Дети с малых лет должны понимать, что двор будет развиваться не тогда, когда тебе что-то сделали – и все, дальше ничего делать не нужно. Самое главное – не только сохранить то, что уже построено, но внести и что-то свое», –заметила председатель региональной общественной организации «Под крылом семьи», активист «Единой России» Изольда Жуйкова.

При этом она добавила, что основная задача акции – продвижение идей добрососедства, попытка через развитие добрососедских отношений между жителями многоквартирных домов смягчить чувство одиночества, а также уменьшить рост отчуждения и социальной напряженности.

«Самые активные жители во дворах – это, конечно же, дети и подростки. Акция позволит учесть и их мнение, увидеть дворы глазами детей и подростков. Спросить их, что они думают по поводу обустройства места, где живут», –подчеркнула Жуйкова.

В ходе акции «Наш двор – территория добрососедства» дети создавали рисунки, на которых воплощали собственное видение своего двора, и рассказывали о наиболее важных для них моментах благоустройства. Так, юная местная жительница по имени Ильяна отметила: «Я хочу, чтобы в моем дворе было много качелей, потому что на них постоянно собираются очереди и приходится ждать, пока кто-нибудь накатается. Было бы хорошо, если бы качелей стало больше».

Воспитанники и педагоги местного детского клуба «Пазлы» активно включились в конкурс и предложили другим клубам тоже присоединиться к этой инициативе. «Все мы хотим сделать наш двор лучше, и поэтому мы принимаем участие в этой акции. Совместно с нашими воспитанниками мы хотим улучшить микроклимат в нашем дворе», – объяснила руководитель клуба «Пазлы» Жанна Гаецкая.

По словам общественницы, в рамках акции дети создают открытки для своих соседей – они подарят их в День республики.

Конкурс «Наш двор – территория добрососедства» проводится по трем номинациям: «Рисунок», «Фото», «Видеоролик». Жюри определит работы-победители, на основе которых будет создаваться социальная реклама.

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