Защитник «Рубина»: Уже забыли поражение от ЦСКА, готовимся к следующему матчу

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Олег Данченко рассказал о состоянии игроков перед матчем против «Краснодара» на открытой тренировке команды.

«Настроение хорошее, поражение от ЦСКА уже все забыли и сейчас переключились на игру с ”Краснодаром”. Готовимся в обычном режиме, наигрываем какие-то связи, все хорошо», – подчеркнул Данченко.

Кроме того, он охарактеризовал соперника казанцев по ближайшей игре: «”Краснодар” – хорошая команда, они хорошо обороняются и атакуют, поэтому, думаю, нас ожидает хороший и красивый футбол».

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