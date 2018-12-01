МЧС Татарстана напоминает жителям республики о том, чем опасны туман и сильный ветер

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра в республике ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в МЧС Татарстана.

«Ночью и днем возможны грозы, сильный ветер до 21 метра в секунду, ливни и туман ночью и утром», – рассказали в МЧС.

В случае ухудшения погодных условий, пребывая на улице, старайтесь избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

Если на открытой местности вас застала гроза, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда.

Помните, что туман опасен для всех участников дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в данных условиях происходит с движущимся впереди транспортным средством. Следует увеличить обычную дистанцию и снизить скорость. Избегайте внезапных торможений, снижайте скорость плавно.

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