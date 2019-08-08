«По эффективности вы одни из лидеров в стране»: инкассаторы РТ отметили профессиональный праздник

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Инкассаторы Татарстана приняли поздравления с профессиональным праздником и 80-летием службы инкассации в России. Торжественный вечер для сотрудников и ветеранов Татарского управления инкассации прошел в Казани.

«Инкассатор – это человек, который не боится ответственности, обладает психологическими навыками и возможностью мгновенно оценить степень риска в любой нестандартной ситуации. Личное мужество, профессионализм, ответственность помогают нам и в наше время добросовестно и честно выполнять столь необходимую для всех работу», – сказал управляющий Татарским управлением инкассации Васим Вахитов и напомнил историю возникновения службы инкассации в стране.

Он добавил, что, возможно, многим незаметна работа его коллег, но она важна и затрагивает многие сферы жизни людей. Например, Татарстанское отделение «РОСИНКАСа» обеспечивает наличными деньгами все банки, предприятия и учреждения; осуществляет перевозки опасных грузов, лекарственных препаратов, экспонатов и музейных ценностей; предоставляет услуги по уничтожению документов, доставляет в учебные учреждения бланки ОГЭ и ЕГЭ, участвует в тендерах на доставку бюллетеней для Центризбиркома, ремонтирует кассовые терминалы и банкоматы.

Главными подарками в честь профессионального праздника для татарстанских инкассаторов стали награды разного уровня, в том числе и государственные. Их вручил врио Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Сегодня Татарстан является одним из лидеров в стране по многим показателям социально-экономического развития. И в этом, несомненно, есть вклад Татарского управления Росинкассации», – отметил первый заместитель Премьер-министра республики.

Нигматуллин вручил медаль «За доблестный труд» управляющему Татарским республиканским управлением инкассации Васиму Вахитову. Он получил награду за достигнутые успехи и многолетнюю плодотворную работу на благо республики. Благодарность Президента РТ также объявлена заместителю управляющего Ильхаму Сафину и начальнику отдела по управлению персоналом Ильшату Насибуллину.

Поздравить коллег с профессиональным праздником в Казань приехал заместитель председателя правления Объединения «РОСИНКАС» Владимир Изутин. В своей речи он перечислил достижения Татарского управления.

«Сегодня руководство объединения присутствует на праздниках только в Москве и здесь, в Казани. Почему именно так? По эффективности своей деятельности, по своему стремлению к постоянному совершенствованию вы одни из лидеров. Конечно, еще рано говорить о результатах за год, но уже сегодня по первому полугодию понятно, что вы – третьи по выручке в нашей огромной стране, по чистой прибыли вы на втором месте и по валовой прибыли вы на первом месте сегодня», – сказал Изутин. Он добавил, что таких высот можно достичь только за счет профессионализма всего коллектива и сильного руководства.

Благодарность «РОСИНКАСа» объявлена восьми сотрудникам Татарского управления, а еще двое получили грамоты от объединения. Трое инкассаторов награждены памятной медалью «За трудовые заслуги», а четверо сотрудников получили нагрудные знаки «Отличник инкассации».

Татарское управление привыкло быть в лидерах. Так, например, среди регионов оно первым стало заниматься бронированием автомобилей для перевозки ценностей. Спецтранспорт был представлен на отдельной выставке в честь юбилея службы инкассации в России.

«С 2019 года Татарстанское управление инкассации приступило к производству бронеавтомобилей. Производимые нами автомобили полностью соответствуют ГОСТу, обновленному техническому заданию “РОСИНКАСа“, инструкции Центрального банка. Установлены восемь камер, микрофоны внутри салона записывают все разговоры. Таким образом, мы мониторим во время движения как внутри салона, так и снаружи весь ход перевозки наших ценностей. Система мониторинга с тревожной кнопкой, сигнализация “Пандора“ последнего поколения, второй класс бронезащиты – все для безопасности. Эксклюзив в том, что мы делаем эти автомобили сами, первыми среди регионов к этому приступили. Обычно этим занимаются заводы, а мы делаем на базе Татарстанского управления Росинкассации. Уже приступили к седьмой машине», – рассказал заместитель управляющего Татарского управления инкассации Альберт Мустафин.

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