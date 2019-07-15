Наставник «Ак Барса» о победе над «Салаватом Юлаевым»: «Нужно терпеть и работать»

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1) на Кубке Президента Казахстана. Особо он отметил первый период в исполнении своих подопечных, сообщает пресс-служба клуба.

При этом специалист откровенно признался, что игра была сложной. «Тяжелая игра для нас. В общем-то опять получился неплохой первый период, во втором и третьем пришлось тяжеловато. Особенно второй период – здесь и дальняя лавка была. Нужно терпеть и работать в такие моменты», – констатировал он.

Говоря о специфике игры на площадке канадского стандарта, Квартальнов заметил, что из-за этого приходится изменять тактику команды: «Чуть-чуть другая игра, всё быстрее, надо быть к этому готовым. <…> Надо перестраиваться и делать это быстрее».

Понимая рабочий характер предсезонных матчей, Квартальнов все же отметил значимость побед в них. И добавил: «Согласен, победа закрывает какие-то вещи для болельщиков, но для нас все становится ясно, мы потом посмотрим какие-то ошибки».

Кроме того, наставник казанцев охарактеризовал «Салават Юлаев» как сильного соперника. О проигранном же матче с «Барысом» он сказал, что не все его подопечные были готовы к игре с хозяевами турнира.

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