Минэкологии РТ: Пробы воды на Волге в районе Займища взяты из-за жалоб населения

(Казань, 8 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Отбор проб воды на Волге в районе поселка Займище провели сегодня экологи Татарстана. Причиной этого стали жалобы пользователей социальных сетей на загрязнение воды в этом районе, сообщили ИА «Татар-информ» в Минэкологии РТ.

«Экологи провели отбор проб воды в районе поселка Займище. Обеспокоенность граждан по поводу загрязнения воды была отмечена ранее в социальных сетях. Данный вопрос мы держим на постоянном контроле. Начальник Центрального территориального управления МЭПР РТ Петр Королев лично выехал на место, чтобы обследовать территорию совместно с сотрудниками нашей лаборатории», – пояснила пресс-секретарь Минэкологии РТ Лилия Мулюкова.

Собеседница агентства отметила, что люди в социальных сетях жаловались на загрязнение и цветение воды. Такие плановые выезды Минэкологии РТ организует еженедельно. Центральная специализированная инспекция аналитического контроля регулярно обследует все водные региональные объекты.

«Наши специалисты регулярно отбирают пробы воды на водоемах республики, пока все в пределах допустимых концентраций. Сегодня специалисты на месте взяли пробы воды, чтобы проверить ее качество по гидрохимическим и токсикологическим показателям. Результаты будут известны в течение пяти-семи рабочих дней», – добавила Мулюкова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Росприроднадзор по РТ прокомментировал гибель чаек и рыбы на Волге.

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