В Татарстане на 5% с начала года вырос средний удой на одну корову

(Казань, 8 августа, «Татар-информ». В Татарстане за январь-июль текущего года средний удой на одну корову превысил показатель за аналогичный период 2018 года на 5%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

С начала года в сельхозформированиях республики надоено 795,4 тыс. тонн молока, что составляет 104% к показателю за соответствующий период 2018 года, отметили в ведомстве.

«Немаловажно то, что за этот период увеличилась и молочная продуктивность дойного стада. За семь месяцев текущего года по республике средний удой на одну корову достиг 3 тыс. 432 кг молока, это превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 5%», – рассказал начальник отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Сирень Нигматзянов.

Согласно данным на 1 августа, в сельхозорганизациях республики насчитывается 721,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 242,3 тыс. коров. Общая численность поголовья этих животных за семь месяцев практически не изменилась, пояснил собеседник агентства.

По информации Минсельхозпрода РТ, в ряде муниципалитетов за январь-июль поголовье КРС увеличилось. К примеру, в Мамадышском районе численность крупного рогатого скота увеличилась почти на 2 тыс. и достигла 24,9 тыс. голов, Балтасинском – на 1,7 тыс. (39,0 тыс. голов), Сабинском – более чем на 1 тыс. (27,2 тыс. голов). Также наблюдался рост поголовья КРС в Кукморском, Алькеевском, Дрожжановском, Буинском, Рыбно-Слободском районах.

В то же время сократилось поголовье КРС в Альметьевском, Апастовском, Заинском, Высокогорском, Агрызском, Арском, Камско-Устьинском и ряде других районов. При этом наибольшее снижение поголовья скота наблюдается в Альметьевском и Апастовском районах – на 2,3 тыс. и 1,7 тыс. голов соответственно.

Комментируя показатели работы отрасли животноводства за семь месяцев этого года, в Минсельхозпроде РТ подчеркнули, что Татарстан уверенно лидирует по производству и реализации товарного молока среди регионов России, занимая первое место по этому показателю.

«По данным на 8 августа, в республике суточный валовой надой составляет 3 тыс. 903,4 тонны молока. Это на 152,2 тонны или на 4,1% превышает показатель на соответствующую дату прошлого года», – заметил Сирень Нигматзянов.

Он добавил также, что за день сельхозформирования Татарстана реализовали 3 тыс. 672 тонны молока, что на 193,8 тонны или на 6% больше аналогичного показателя 2018 года.

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