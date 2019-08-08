МегаФон вложит 2 млрд рублей в новый формат розничных салонов

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). ПАО «МегаФон» намерено вложить до 2 млрд рублей в проект по внедрению инновационного формата магазинов под названием «Салон будущего». Это следует из сообщения компании о финансовых результатах за II квартал 2019 года.

Трансформация салонов МегаФона — ключевого канала для привлечения и развития цифровых клиентов постоянного спроса, стала одним из основных направлений обновленной стратегии дистрибуции. Концепт нового дизайна призван улучшить клиентский опыт и повысить привлекательность салонов, а также предоставить преимущества для компании за счет более эффективной утилизации пространства, модульного оборудования и электронных рабочих мест.

Важной особенностью нового салона является его удобство для клиентов и цифровизация: стандартные каналы коммуникации дополняются digital-носителями, среди которых планшет продавца и покупателя, активные панели в зоне самообслуживания, экран в зоне ресепшн. Это позволяет обеспечивать мобильность, поддерживать высокий уровень обслуживания и создавать новый пользовательский опыт.

Отдельно стоит отметить, что в новой концепции салона важное место занимают цифровые решения и продукты. Расширение их представленности в ассортименте и демонстрация на девайсах позволяет клиентам познакомиться с новыми решениями от МегаФона и найти что-то подходящее для себя. Созданная в салоне зона самостоятельного обслуживания клиентов позволяет сделать процесс обслуживания более комфортным и располагает клиента к общению, развитию, обучению новым возможностям. Все это дополняется персонализированным отношением консультантов и специальными предложениями для каждого клиента.

Согласно этому же сообщению, за отчетный период МегаФон нарастит выручку на 4,5% до 85,6 млрд рублей. Чистая прибыль с учетом влияния МСФО (IFRS) 16 составила 2,9 млрд рублей, без учета МСФО (IFRS) 16 составила 3,8 млрд рублей.

Кроме того, компания сообщила, что в июне 2019 года она завершила процедуру выкупа оставшихся акций у миноритарных акционеров. Бумаги МегаФона более не торгуются на Лондонской фондовой и Московской биржах.

По статистике Роскомнадзора МегаФон сохраняет лидерство по числу базовых станций в России. Это почти 250 тысяч базовых станций, при этом в 4G — более 100 тыс. базовых станций. Это значительно превышает аналогичные показатели конкурентов.

Мобильный интернет от МегаФона третий год подряд признан самым быстрым в стране по результатам международного исследования Ookla. Сеть МегаФона с самым быстрым мобильным интернетом LTE/4G доступна в 83 российских регионах.

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