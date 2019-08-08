Конкурс на бюджетное обучение в Высшей школе ИТИС КФУ составил 11 человек на место

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Во время приемной кампании в Высшую школу информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ абитуриенты подали более 900 заявлений на 80 бюджетных мест. Таким образом, конкурс составил 11 человек на место, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

В этом году был поставлен рекорд по сумме проходного балла на бюджетное отделение по трем предметам — она составила 268 баллов.

Отмечается, что среди поступивших на «бюджет» 12 стобалльников. В среднем каждый из поступивших заработал за отдельно взятый предмет 92,16 балла.

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