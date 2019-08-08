(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). В субботу, 10 августа, два отдела МФЦ в Казани временно приостановят прием документов, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Южный отдел МФЦ, который находится в доме № 100 по проспекту Победы, будет закрыт из-за проведения плановых технических работ.

В офисе МФЦ Приволжского района на улице Кулагина, 1 прием заявлений будет приостановлен, однако готовые документы будут выдаваться. Новые принимать не будут из-за отключения электричества для плановых работ на трансформаторной подстанции.

В этот день казанцы могут обратиться за услугами в другие отделы МФЦ.

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