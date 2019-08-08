Победители конкурса на реконструкцию ТЦ «Кольцо» будут объявлены в октябре

(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Срок предоставления проектных работ по реконструкции торгового центра «Кольцо» ко второму этапу продлен до 2 октября 2019 года – в связи с пожеланиями конкурсантов, а также с учетом мнения организаторов конкурса и членов жюри.

Как рассказала директор по маркетингу АО «Эдельвейс Групп» Алина Ельмеева, такое решение было принято совместно при обсуждении проектов финалистов. Жюри решило, что представленные проекты требуют масштабной доработки в связи с тем, что они будут воплощаться в жизнь в историческом месте

ТРК «Кольцо» совместно с Управлением архитектуры и градостроительства исполкома Казани объявил открытый конкурс на разработку проекта реконструкции торгового центра 1 апреля.

Из 17 поданных заявок к участию в конкурсе были допущены десять. Три проекта отобраны жюри для дальнейшего участия во втором туре, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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