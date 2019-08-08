(Казань, 8 августа, «Татар-информ»). Приставы предложат посетителям аэропорта «Казань» узнать о своих долгах, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Завтра в 10.00 в Международном аэропорту "Казань" пройдет информационная акция судебных приставов совместно с представителями линейного управления МВД на транспорте "Узнай о своих долгах". Судебные приставы проверят всех желающих на наличие задолженности, расскажут, как можно самостоятельно проверить и оплатить долги, каким должникам ограничен выезд за пределы РФ и какие иные меры принудительного характера грозят в случае уклонения», – рассказала Халимова.

По ее информации, административные штрафы в Татарстане лидируют по количеству исполнительных производств, находящихся у приставов. Сейчас там более 250 тысяч производств о взыскании штрафов, свыше 200 тысяч – по кредитным платежам и 165 тысяч – по налоговым задолженностям.

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